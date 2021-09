Stuttgarter Skulpturen im Schnelltest Was taugt „Ramp“ hinterm Bahnhof?

Wer hat es gemacht? Siah Armajani war ein 1939 in Teheran geborener Künstler, der in den USA lebte. Zunächst hat er Mathematik studiert, was man seinen kühlen Kunstwerken mitunter ansieht. Sein Thema ist die Architektur, er konstruierte Raumsituationen im öffentlichen Raum, die die Bevölkerung benutzen soll – Brücken oder auch Leseräume in der Öffentlichkeit.