Stuttgarter Opernhaus Was wird aus dem Böhm-Pavillon?

Stuttgart - Für viele ist sie fester Bestandteil eines gelungenen Opernabends: die Pausenvisite am Thekenrondell im Böhm-Pavillon. Der Kölner Architekt Gottfried Böhm, der am 23. Januar seinen 100. Geburtstag feiert, hat die letzte Sanierung des Littmann-Baus verantwortet: 1984 frisierte er den nach dem Krieg verunstalteten Zuschauerraum des Großen Hauses wieder auf festlich und feudal, er modernisierte das Bühnenportal, und platzierte in einen der Innenhöfe einen Kuppelbau für die Bewirtung.