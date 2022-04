Stuttgarter Kulturleben Petra Bewer erhält Verdienstkreuz

„Petra Bewer hat in den vergangenen Jahren den Dialog und Diskurs zwischen verschiedensten Akteurinnen und Akteuren der Kultur intensiv vorangetrieben und so unverzichtbare Impulse für die Entwicklung der Stuttgarter Kulturlandschaft gesetzt“, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski am Montag im Literaturhaus Stuttgart. „Vernetzung, Kooperation und fachlich motivierter Austausch waren und sind ihr ein Anliegen, um unterschiedliche Sichtweisen zusammenzubringen und so größtmöglichen Mehrwert für alle zu generieren.“