Stuttgarter Kriminächte Die Mörder sind unter uns

Doch das Verbrechen ist unter uns. Und es herrscht kein Mangel an hochkarätigen Autorinnen und Autoren, die Stadt, die zu den sichersten Deutschlands zählt, mit wohligem Grusel zu unterwandern. Da lockt ein unbekannter Anrufer eine junge Kriminaloberkommissarin an einen Tatort im Stuttgarter Westen, wie in Stefan Zehs „Ohnmacht“. „Mörderische Schwestern“ geben sich im Laboratorium ein Stelldichein, im Literaturhaus wird der Fall des Frauenmörders Heinrich Pommerenke aufgerollt. Und Ingrid Noll führt im Friedrichsbau-Varieté vor, was passiert, wenn ein „spätes Mädchen“ die Wollust entdeckt – „Kein Feuer kann brennen so heiß“. Zu den Dauerbrennern zählen die Bierkrimilesungen des Stuttgarter Autors Thomas Lang in der Botnanger Waldklause. Der Forensiker Marcus Schwarz führt in das Einmaleins von Schusswunden, Schmauchspuren und Kalibermaßen ein. Mit David Lagercrantz und Jeffrey Deaver, der einen neuen Fall seines Ermittlers Colter Shaw mitbringt, ist auch die internationale Prominenz vor Ort.