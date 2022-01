Stuttgarter Kickers So starteten die Blauen ins Jahr 2022

Stuttgart - Los ging’s bei blauem Himmel über Degerloch: Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers startete am Freitag im ADM-Sportpark die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Erstmals mit dabei: Der neue Sportliche Leiter Marc Stein, der genauso wie Trainer Mustafa Ünal auf dem Platz einige Worte an die Mannschaft richtete. Schließlich soll es am Saisonende nach vier Jahren in der fünften Liga mit dem Aufstieg in die Regionalliga klappen.