Stuttgarter Kickers So starten die Blauen in die Trainingswoche

Samstag gegen Neckarsulm

Am Samstag (18 Uhr/Gazistadion) soll dann das Heimspiel gegen die Sport-Union Neckarsulm ausgetragen werden. Derzeit stehen die Blauen noch in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt. „Wir gehen davon aus, dass das Spiel stattfindet“, sagt Siebrecht. Letztmals waren die Blauen am 28. August am Ball, beim 3:1-Auswärtssieg bei der TSG Backnang. Danach fielen aufgrund der Coronafälle in der Mannschaft die Punktspiele gegen den FV Ravensburg, beim FC 08 Villingen, gegen den SV Linx und beim 1. FC Rielasingen-Arlen sowie die WFV-Pokalpartie beim TSV Berg aus.