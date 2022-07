Stuttgarter Kickers So lief der Trainingsauftakt bei den Blauen

Erst ein Fototermin für die Neuzugänge, eine kurze Ansprache von Trainer Mustafa Ünal – dann ging es im ADM-Sportpark auch schon los mit dem ersten Training beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers. Wobei elf Stammspieler der vergangenen Saison erst an diesem Montag in die Vorbereitung einsteigen. Mit mit der Partie waren dagegen insgesamt vier Gastspieler, zwei aus der Ukraine und Polen sowie ein Duo von der TSG 1899 Hoffenheim II. Bereits an diesem Sonntag (11 Uhr/Etzwiesenstadion) bestreiten die Blauen ihr erstes Testspiel bei Ligarivale TSG Backnang.