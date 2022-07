Stuttgarter Kickers So lief das erste Testspiel der Blauen

Elf Stammspieler aus dem aktuellen Kader steigen erst an diesem Montag in das Training ein. Kein Wunder, dass im ersten Testspiel des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers beim Ligarivalen TSG Backnang viele neue Gesichter in der Aufstellung zu finden waren. Bei dem 3:0(1:0)-Sieg der Blauen vor 350 Zuschauern im Etzwiesenstadion befanden sich in der Anfangsformation drei Gastspieler: Melesse Frauendorf (20), Verteidiger mit äthiopischen Wurzeln von der TSG 1899 Hoffenheim II, der ukrainische Mittelfeldspieler Mochuliak Rienat (24/Livyi Bereg) und der polnische Stürmer Kamil Popowicz (25/zuletzt VFC Plauen).