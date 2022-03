Stuttgarter Kickers siegen souverän Die Blauen zeigen starke Reaktion beim FV Ravensburg

So ein Gegentreffer in der achten Minute der Nachspielzeit kann schon aufs Gemüt schlagen. Doch die Stuttgarter Kickers haben auf die unglückliche 1:2-Niederlage im Spitzenspiel am vergangenen Mittwoch gegen den SGV Freiberg sofort eine positive Reaktion folgen lassen: Im Auswärtsspiel beim allerdings Corona geschwächten FV Ravensburg zeigten die Blauen einen von der ersten bis zur letzten Minute beherzten und dominanten Auftritt. Der Lohn ein 3:0(1:0)-Sieg. Dadurch blieb die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal zum 14. Mal in dieser Saison in einem Punktspiel ohne Gegentor. „Die Mannschaft hat das sehr ordentlich gemacht, es war wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass uns die Niederlage gegen Freiberg nicht aus der Bahn wirft“, sagte der Sportdirektor Marc Stein. „Zuverlässig, seriös und mit Leidenschaft hat die Mannschaft ihre Aufgabe gelöst, als wäre das Spiel am Mittwoch gar nicht gewesen“, ergänzte Trainer Mustafa Ünal.