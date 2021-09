Stuttgarter Kickers gegen Sport-Union Neckarsulm Markus Obernosterer lässt die Blauen jubeln

Sonderlob für Malte Moos

Trainer Gehrmann verteilte dann noch ein Sonderlob an Malte Moos. „Ich picke selten einen raus, aber was Malte heute nach der Pause gezeigt hat, war sensationell.“ Und auch Kapitän Mijo Tunjic, der noch auf sein erstes Saisontor wartet, bekam eine verbale Streicheleinheit: „Mijo spielt so lange, bis er trifft. Und das wird schon beim nächsten Spiel der Fall sein.“ Das führt die Blauen am kommenden Samstag (14 Uhr) zum 1. CfR Pforzheim. Danach beginnen die englischen Wochen – mit der Zielsetzung, weiter Richtung Tabellenspitze zu klettern. Was ein hartes Stück Arbeit wird.