Stuttgarter Hauptbahnhof weiterhin nur eingeschränkt erreichbar Großteil der Züge fährt Stuttgarter Hauptbahnhof wieder an

• Auf Gleis 5 - ICE in Richtung Berlin und Dortmund über Mannheim und zurück

• Auf Gleis 6 - ICE in Richtung Hamburg über Frankfurt und ICE in Richtung Dortmund und zurück

• Auf Gleis 7 - Regionalbahn in Richtung Pforzheim und Bruchsal/Heidelberg und zurück (Abellio)

• Auf Gleis 8 - IRE von Karlsruhe über Stuttgart nach Aalen und zurück (GoAhead)

• Auf Gleis 11 - Regionalbahn in Richtung Ellwangen/Crailsheim über Aalen und zurück (GoAhead)

• Auf Gleis 12 - Regionalbahn in Richtung Ulm und zurück (GoAhead)

• Auf Gleis 13 - IRE in Richtung Aulendorf über Tübingen und zurück

• Auf Gleis 14 - Regionalexpress in Richtung Schwäbisch Hall- Hessental und zurück sowie Regionalexpress in Richtung Nürnberg und zurück (GoAhead)

• Auf Gleis 15 - ICE in Richtung München

Alle anderen Regionalzüge wenden vorzeitig an Vorstadtbahnhöfen. Reisende können dort in die S-Bahn umsteigen. Die S-Bahn fährt uneingeschränkt auf allen Linien. Es werden überwiegend Züge mit maximaler Zuglänge eingesetzt.

Züge in Richtung Paris starten und enden in Karlsruhe. Die IC-Verbindung zwischen Karlsruhe und Nürnberg wird nur zwischen Aalen und Nürnberg bedient. Alle anderen Fernverkehrszüge halten anstatt Stuttgart Hauptbahhof in Esslingen und teilweise in Vaihingen. IC-Züge aus dem Rhein/Ruhr-Gebiet enden und beginnen vorzeitig in Heidelberg. Es kann darüber hinaus noch zu vereinzelten Zugausfällen kommen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen sich rechtzeitig vor Reiseantritt auf ihrer Homepage www.bahn.de oder in der App DB Navigator über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und eine längere Reisezeit einzuplanen. Über die Dauer der Beeinträchtigungen kann die Bahn derzeit noch keine Aussage treffen.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof kann derzeit nur eine beschränkte Kundeninformation erfolgen. Die elektronischen Anzeigetafeln stehen nicht zur Verfügung. Fahrgäste werden geben, auf Informationen direkt an den Bahnsteigen zu achten. Die Deutsche Bahn setzt zusätzliche Servicemitarbeiter ein.

Alle Tickets des Fernverkehrs für Stecken, die heute von der Sperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. Tickets können bis zum 10. Februar entweder kostenfrei storniert oder nach Störungsende flexibel genutzt werden. Dies gilt auch für zuggebundene Tickets. Sitzplatzreservierungen können umgetauscht werden.