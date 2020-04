Stuttgarter Galerien wieder geöffnet Die Kunst holt sich die Stadt zurück

Stuttgart - Es fühlt sich an wie die ersten Sonnenstrahlen nach einem langen, kalten Winter. Der Stuttgarter Kulturbetrieb macht einen ersten kleinen Schritt in Richtung Normalität. Im Zuge der Wiedereröffnung des Einzelhandels dürfen auch Galerien wieder öffnen. Das haben gleich mehrere Stuttgarter Kunsthändler genutzt und am Dienstag ihre Türen aufgeschlossen, deren Griffe, wie man betont, selbstverständlich mehrmals am Tag gereinigt würden. Fast alle sind wieder am Start, ob das Galerienhaus, Schlichtenmaier oder Braunbehrens. Die Galerie Abtart wird in der nächsten Woche nachziehen wie auch der Uno Art Space in der Liststraße – „ich muss mich noch mit den Vorschriften auseinandersetzen“, sagt die Galeristin Ute Noll.