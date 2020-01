Stuttgarter Filmwinter Lang lebe die Ironie

Stuttgart - Das Publikum gluckst und giggelt und lacht am Samstag im ausverkauften Fitz, nicht wie sonst über kunstvolles Figurentheater, sondern im Wettbewerb des Stuttgarter Filmwinters. Der Österreicher Thomas Renoldner zum Beispiel verfängt sich auf der Leinwand mit klappernden Augenlidern in Bewegungs- und Sprachschleifen und führt ganz köstlich vor, was bewegte Bilder können – wenn man sie nur lässt. „Don’t know what“ heißt der Kurzfilm, dessen Titel die köstliche Moderatorin Nici Halschke prompt als „ein bisschen gelogen“ entlarvt“: Der Künstler räumt ein, drei Jahre an den acht Minuten gearbeitet zu haben.