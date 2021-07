Stuttgarter Ballett Verlängerung für Intendant Tamas Detrich

Beste Voraussetzungen also für die Staatstheater-Verantwortlichen, um die Zusammenarbeit mit Tamas Detrich (62) fortzusetzen. Bei der Sitzung des Verwaltungsrats am Montagabend wurde der Vertrag mit Tamas Detrich deshalb mit einstimmigem Votum um weitere fünf Jahre verlängert und läuft nun bis August 2028 . Detrich, der 1977 seine Ausbildung an der John-Cranko-Schule beendete und seither in vielen Funktionen für das Stuttgarter Ballett wirkte, trat 2018 die Nachfolge von Reid Anderson an.