Stuttgarter Ballett Kammertänzerin Alicia Amatriain erhält Birgit Keil Preis

Birgit Keil Preis mit 10 000 Euro dotiert

Der mit 10 000 Euro dotierte Birgit Keil Preis wird am 12. Juli im Anschluss an eine Sondervorstellung von John Crankos „Onegin“ zur Verabschiedung von Amatriain vergeben. Er ist nach der Gründerin und Stifterin der Tanzstiftung Birgit Keil benannt und soll im zweijährigen Turnus verliehen werden an eine Tänzerpersönlichkeit oder an junge tänzerische Talente. Keil hat sich nach ihrer erfolgreichen Karriere als Tänzerin vor allem die Ausbildung neuer Talente gewidmet. Bis 2019 war sie Akademieleiterin in Mannheim und Ballettdirektorin in Karlsruhe.