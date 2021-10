Stuttgarter Autozulieferer Mahle bekommt einen neuen Chef

Stuttgart - Matthias Arleth wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung des Autozulieferers Mahle. Der 53 Jahre alte Diplom-Ingenieur ist bislang Vizechef bei Webasto gewesen und tritt seinen Posten zum 1. Januar an, wie das Stiftungsunternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Man habe sowohl einen Experten für Produktentwicklung in den Zukunftstechnologien als auch einen konsequenten Treiber von Transformationsprozessen gewonnen, um Mahle fit für die Zukunft zu machen.