Stuttgarter Autobauer Porsche setzt trotz Konjunktursorgen auf Börsengang

Bei Porsche verzögern sich einige Modelle

Kritik äußerten die Manager an der Softwaresparte Cariad der Konzernmutter Volkswagen und forderten einen Strategiewechsel. „In dieser komplexen Welt können Sie nicht mehr alles allein machen“, appellierte Meschke an Cariad. Man müsse mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten. „Am Ende steht der Kunde und will seine digitale Welt von Apple oder Google nahtlos mit ins Auto nehmen.“ Man nutze Cariad als Grundlage und werde „zusammen mit Partnern genau die Funktionen im Bereich Infotainment oder automatisierten Fahren entwickeln, die sich unsere Kunden wünschen“.