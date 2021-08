Stuttgarter Autobauer Daimler steckt sich höhere Ziele für Elektroautos

Daimler will weltweit Gigafabriken für Batteriezellen bauen

Von 2022 bis 2030 sollen mehr als 40 Milliarden Euro Investitionen in Batteriefahrzeuge gesteckt werden. Unter anderem in acht Gigafabriken für Batteriezellen weltweit, die Daimler aber nicht alleine, sondern mit nicht genannten Partnern aufbauen will. Die Investitionen in Verbrennerautos und Plug-in-Hybride sollen bis 2026 um 80 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken.