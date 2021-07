Stuttgarter Autobauer Daimler behält 35 Prozent an der Truck AG

Höhere Bewertung angestrebt

Daimler betont, Investoren seien „künftig an zwei starken Unternehmen beteiligt“. Der Konzern hat sich auch für die Eigenständigkeit und Börsennotierung der Truck Holding AG entschieden, um attraktiver für Anleger zu werden und insgesamt möglichst eine höhere Bewertung an der Börse zu erlangen. In dem Zusammenhang sind auch zwei weitere Entscheidungen zu sehen: Fünf Prozent seiner 35 Prozent, die Daimler an der Truck Holding AG weiterhin halten will, sollen an den konzerneigenen Pensionsfonds übertragen werden. „Mit dem beabsichtigten Aktientransfer an den Daimler Pension Trust erhöht sich der Streubesitz der Daimler Truck Holding AG entsprechend, ein wesentliches Kriterium für die Aufnahme in den führenden deutschen Börsenindex Dax“, erläutert Daimler seine Pläne weiter. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Truck Holding AG „voraussichtlich im ersten Quartal 2022 in den dann auf 40 Mitglieder erweiterten Börsenindex aufgenommen wird“.