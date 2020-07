Stuttgarter Angreifer spricht von Abschied Das erwidert der VfB auf die Gonzalez-Aussagen

Stuttgart - Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart sieht den Abwanderungsplänen seines Stürmers Nicolas Gonzalez gelassen entgegen. „Wir kennen seine Gedanken über einen Vereinswechsel, uns liegt aber keine Anfrage oder ein Kaufangebot eines anderen Clubs vor“, erklärte er am Montag. Zuvor hatte der 22 Jahre alte Angreifer aus Argentinien gegenüber dem italienischen Sportportal „Tuttomercatoweb“ seinen Abschied aus Stuttgart noch in diesem Sommer in Aussicht gestellt. „In Deutschland war es eine großartige Geschichte, aber jetzt habe ich mich entschieden: Ich möchte gehen, ich möchte frische Luft. Ich möchte Stuttgart verlassen,“ sagte Gonzalez, der neben den beiden Mailänder Clubs Inter und AC auch mit dem SSC Neapel und dem FC Valencia in Verbindung gebracht wird.