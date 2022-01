Stuttgart-Tatort „Videobeweis“ Der Chef will Sex

Auch der Kommissar ist von der Verdächtigen fasziniert

Die verdächtige Kim scheint eine Nymphomanin zu sein, die Männer wie Frauen verschlingt und über ihren Beruf kühl sagt: „Ich modelliere Risiken“. Auch Kommissar Lannert (Richy Müller) lässt sich von ihrem Charme bezirzen, sodass er seinem Urteil nicht mehr recht trauen kann – womit dieser „Tatort“ bei seinem durchaus interessanten Thema gelandet ist: der zweifelhaften Wahrheit von Bildern. „Liegt die Wahrheit in dem, was man sieht oder in dem, was man nicht sieht?“, fragt Lannert – denn selbst Videoaufzeichnungen können unterschiedlich interpretiert werden. So wagen sich die Drehbuchautoren Katharina Adler und Rudi Gaul an ein heißes Eisen und in die Grauzone, die sich bei mancher sexuellen Begegnung eröffnet, die die Beteiligten unter Umständen sehr unterschiedlich wahrnehmen.