Stuttgart: Museumsquiz Im Museum arbeiten Insekten

Ein 400 000 Jahre alter Mammut-Stoßzahn wurde auf die Bühne gerollt

Es gab also auch in Sachen Musik einiges zu lernen. Aber auch Sara Dahme als auch die Vertreter der Museen hatten interessante Informationen im Angebot. So wurde sogar eigens ein eingegipster Stoßzahn aus dem Rosenstein-Museum auf die Bühne gekarrt, der von einem 400 000 Jahre alten Mammut stammt, das man in Cannstatt gefunden hat. Was man frisch aus dem Boden geholt hat, wird von den Wissenschaftlern immer zunächst eingegipst – damit nichts zerfällt, bevor es in Ruhe im Labor präpariert werden kann.