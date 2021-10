Stuttgart Gitarrist und Komponist Christoph Neuhaus erhält Jazz-Preis

Stuttgart - Der Gitarrist und Komponist Christoph Neuhaus ist am Donnerstag in Stuttgart mit dem Landesjazzpreis 2021 ausgezeichnet worden. Der 35 Jahre alte, gebürtige Stuttgarter wurde unter anderem an Musikhochschulen in Mannheim, Amsterdam und Basel ausgebildet. Seit 2012 lebt und arbeitet er in seiner Heimatstadt.