Stuttgart Gegenstand kracht in Autodach

Am Freitag gegen 18:45 Uhr befuhr ein BMW, besetzt mit drei Personen, die A8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und dem Stuttgarter Kreuz. Der Fahrzeuglenker befand sich auf der mittleren Fahrspur und war in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Auf diesem Abschnitt befinden sich drei Autobahnbrücken. Lediglich die erste Brücke, in Fahrtrichtung Karlsruhe, ist für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Als der 52-jährige BMW Lenker sich im Bereich der ersten beiden Brücken befand, schlug plötzlich ein faustgroßer unbekannter Gegenstand auf dessen Fahrzeug ein. Anhand der vorgefundenen Beschädigung fand der Einschlag im hinteren rechten Teil des Panoramadachs statt. Der vorhandene Sonnenschutz aus Stoff verhinderte, dass der unbekannte Gegenstand in den Fahrgastraum gelangte. Großes Glück hatte hierbei das fünfjährige Kind, welches sich zu diesem Zeitpunkt auf der Rückbank befand.