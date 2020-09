Kirchberg - Eine 48- Jährige ist am Samstag auf der Straße zwischen Affalterbach und Kirchberg mit ihrem Motorrad verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr in einer lang gezogenen Kurve, in der die Frau nach Angaben der Polizei zu schnell unterwegs war, deshalb zu stark in Schräglage geriet und schließlich stürzte. Sie kam von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt liegen. Ihre 15-jährige Sozia erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren. Der Schaden beträgt circa 2500 Euro.