Sturm Mexiko wappnet sich gegen Hurrikan "Roslyn"

Manzanillo - Hurrikan "Roslyn" gewinnt an Stärke und zieht auf die Pazifikküste von Mexiko zu. Das Zentrum des Wirbelsturms lag am Samstag rund 240 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Der Hurrikan der zweitstärksten Kategorie 4 zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 Kilometern pro Stunde Richtung Nordwesten. "Roslyn" dürfte weiter an Stärke zulegen und am Sonntag im Bundesstaat Nayarit auf Land treffen.