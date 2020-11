Krimi und «Sturm der Liebe» Schauspieler Dietrich Adam gestorben

Berlin - Er spielte viele Jahre in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" mit und schlüpfte in jede Menge weitere TV-Rollen. Dietrich Adam war über Jahrzehnte fester Bestandteil der Fernsehwelt in Deutschland. Am Montag starb er im Alter von 67 Jahren in Berlin, wie sein Management am Mittwoch auf dpa-Anfrage mitteilte. Auch auf seinem Instagram-Profil wurde sein Tod bekanntgemacht.