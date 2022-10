Stürmerstar trifft und trifft "Kein Mensch": 45 Minuten reichen für nächste Haaland-Gala

In den vergangenen neun Pflichtspielen erzielte der ehemalige Dortmunder Torjäger immer mindestens einen Treffer. Für Pep Guardiolas Team hat er in zwölf Pflichtspielen 19 Tore geschossen. Nicht nur deshalb war Kopenhagens Keeper Kamil Grabara fassungslos. Der Pole wurde in der 7. und 33. Minute vom 22 Jahre alten Angreifer bezwungen. "Ihr Torhüter sagte zu mir: 'Er ist kein Mensch'", berichtete Offensivspieler Grealish.