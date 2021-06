Stürmer geht zum AC Florenz So verabschiedet sich Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart

Stuttgart - Drei Jahre lang hat er das Trikot des VfB Stuttgart getragen, seit Mittwoch ist klar: Nach diesen drei Jahren geht die Zeit von Nicolas Gonzalez in der Fußball-Bundesliga erst einmal zu Ende. Der Argentinier, der einst für 8,5 Millionen Euro zum VfB gekommen war, zieht weiter. Für 24 Millionen Euro (plus drei bis vier Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen) geht Gonzalez in die Serie A und spielt künftig beim AC Florenz. Bei der Fiorentina hat der Stürmer einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.