Stürmer für den VfB Stuttgart Wechsel fix – Luca Pfeiffer stürmt für den VfB

Der 25-Jährige, geboren in Bad Mergentheim, kostet den VfB 2,85 Millionen Euro Ablöse. Diese Summe kann sich durch diverse Bonuszahlungen noch leicht erhöhen. Empfohlen hat sich Pfeiffer unter anderem durch seine Leistungen in der vergangenen Saison. Der 1,96 Meter große Stürmer war an den deutschen Zweitligisten SV Darmstadt 98 ausgeliehen und erzielte 17 Treffer.