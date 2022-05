Stürmer des VfB Stuttgart Wie es mit Tiago Tomas weitergeht

Sollte der VfB in die Zweitklassigkeit abstürzen, müsste der Club dennoch darüber nachdenken, den Tomas-Transfer gleich über die Bühne zu bringen, um ihn umgehend teurer zu verkaufen – oder sportlich zu profitieren. Ein Risikogeschäft. Doch noch gilt die Konzentration der Stuttgarter dem Kampf um den Klassenverbleib, direkt oder über die Relegation. Tomas will seinen Beitrag dazu leisten. Am Samstag (15.30 Uhr) im Ligafinale gegen den 1. FC Köln – oder in den Entscheidungsspielen gegen den Zweitligadritten. Im Erfolgsfall für den VfB läuft der Leihvertrag des Offensivspielers dann auch ganz einfach weiter.