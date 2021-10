Stürmer des VfB Stuttgart Sportlich und juristisch – das ist der Stand bei Silas Katompa Mvumpa

Eine Woche später, beim 0:4 in München, riss sich der Angreifer dann das Kreuzband. Später offenbarte er, dass er auf Druck seiner Berater unter falscher Identität in Stuttgart war, gar nicht Wamangituka, sondern Katompa Mvumpa heißt und in Wirklichkeit ein Jahr älter ist. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sperrte den Profi daraufhin für drei Monate bis zum 11. September und belegte ihn wegen „unsportlichen Verhaltens“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 000 Euro.