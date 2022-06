Stürmer des VfB Stuttgart So schätzt Sven Mislintat das Potenzial von Mohamed Sankoh ein

Fast ein ganzes Jahr musste Mohamed Sankoh pausieren: Am ersten Spieltag der vergangenen Saison hatte sich das Sturmtalent des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen die Spvgg Greuther Fürth schwer am Knie verletzt, eine Operation mit anschließender Reha war nötig. Jetzt aber ist er pünktlich zum Trainingsauftakt in die neue Saison wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen – und das augenscheinlich ohne Schmerzen.