Stürmer des VfB Stuttgart So plant Pellegrino Matarazzo mit Thomas Kastanaras

Er ist einer der großen Hoffnungsträger für die Zukunft beim VfB Stuttgart: Mittelstürmer Thomas Kastanaras (19) erzielte in der zurückliegenden Saison für die U 19 des VfB bemerkenswerte 26 Tore – und wurde damit unangefochtener Torschützenkönig in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Jetzt endet seine Zeit im Jugendbereich, aber nicht beim VfB: Kastanaras wird in den Profi-Kader aufrücken und künftig fester Bestandteil der Mannschaft sein.