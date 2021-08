Stürmer des VfB Stuttgart So geht es mit Mohamed Sankoh weiter

Stuttgart - Sechs Tage nach seinem verhängnisvollen Zusammenprall mit Torhüter Sascha Burchert von der Spvgg Greuther Fürth wird endgültig Klarheit darüber bestehen, wie stark das Knie von Mohamed Sankoh beschädigt ist. An diesem Freitag wird der 17 Jahre alte Stürmer des VfB Stuttgart in der Sportklinik in Bad Cannstatt von Mannschaftsarzt Raymond Best operiert.