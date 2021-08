Stürmer des VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic – wie geht es weiter?

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB-Fans sind sauer auf den TV-Kommentator

Mit Mohamed Sankoh rechnet Mislintat in dieser Saison gar nicht mehr; zumindest noch viele Wochen werden Silas Katompa Mvumpa und Chris Führich fehlen. Und wenn jetzt auch noch Sasa Kalajdzic länger ausfällt? „Wir werden jetzt die genaue Diagnose abwarten und schauen, wie hoch unser Handlungsbudget wäre“, sagt Mislintat: „Es ist nicht angedacht, einfach einen zu holen, damit man sich besser fühlt. Dafür sind die anderen Jungs, die wir haben, viel zu gut.“

Dass er einen möglichen neuen Stürmer bereits im Auge hat, das deutet der Sportdirektor zumindest an: „Es ist schon so, dass der Markt eine Möglichkeit hergibt, die in unser Budget passen könnte.“ Am liebsten wäre es ihm aber, es käme Entwarnung im Fall Kalajdzic.

