Stürmer des VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa grüßen aus der Reha

Rückkehr im November geplant

Die hatte zuletzt sein Berater geschürt, in dem er ein sehr schnelles Comeback in Aussicht stellte. Pellegrino Matarazzo, der VfB-Cheftrainer, machte am Freitag aber noch einmal klar, dass sich am Zeitplan im Grunde nichts geändert habe. Mitte oder Ende November rechnet er mit dem Angreifer aus dem Kongo.