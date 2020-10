Stürmer des VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic geht auf Rekordjagd

Erst einem Spieler überhaupt gelang dabei das Kunststück, sogar in seinen ersten fünf Bundesliga-Partien jeweils mindestens ein Tor zu schießen. Der Rekordmann trugt dabei in der Saison 1994/95 ebenfalls das Trikot des VfB Stuttgart. Sein Name ist Fredi Bobic, der 1994 von den Stuttgarter Kickers an den Wasen gewechselt war, um wenig später bei den Stuttgartern unter anderem als Mitglied des Magischen Dreiecks mit Krassimir Balakov und Giovane Elber weitere Glanzlichter zu setzen.

Für Kalajdzic geht die Rekordjagd weiter

Sasa Kalajdzic dürfte für die Partie am Samstag bei Hertha BSC also motiviert sein. Trifft der lange VfB-Angreifer auch im Olympiastadion, geht die Rekordjagd für ihn weiter.

Klicken Sie durch unsere Bildergalerie: Diese sieben Spieler haben in ihren ersten vier Bundesligaspielen jeweils ein Tor erzielt.