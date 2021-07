Stürmer des VfB Stuttgart Positiv getestet – Sasa Kalajdzic verpasst Test gegen FC Barcelona

Sorgen in der Offensive

Nun aber muss Sasa Kalajdzic seine Vorbereitung mit dem VfB-Team erst einmal unterbrechen. „Der positive Befund bei Sasa und die damit notwendige Isolation sind bittere Nachrichten für uns und natürlich insbesondere für Sasa“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der Stürmer musste in Quarantäne und fehlt damit auch beim Testspiel gegen den FC Barcelona am kommenden Samstag (18 Uhr). Die Austragung der Partie, für die 25 000 Zuschauer zugelassen sind, soll durch diesen Fall nicht in Gefahr sein. Dei Partie in der Mercedes-Benz-Arena ist seit Tagen ausverkauft.