Stürmer des VfB Stuttgart Mo Sankoh spricht über seine Rückkehr

Elf Monate nach seiner schweren Knieverletzung fiebert Angreifer Mo Sankoh vom VfB Stuttgart seinem Comeback entgegen. „Ich bin fit, schmerzfrei und mein Knie ist stabil. Ich freue mich auf mein erstes Spiel“, sagte der Niederländer in den clubeigenen Kanälen. An diesem Samstag (15 Uhr) tritt der VfB in seinem ersten Vorbereitungsspiel beim Landesligisten SV Böblingen an.