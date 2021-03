Stürmer des VfB Stuttgart II vor Wechsel Marcel Sökler zieht es im Sommer zurück zum SGV Freiberg

Vaterfreuden bei Sökler

In der Saison 2019/19 war Sökler mit 32 Treffern im Dress der Freiberger der Oberliga-Torschützenkönig. Der VfB kaufte Sökler danach für seine zweite Mannschaft mit einer kolportierten Ablösesumme von 100 000 aus seinem Vertrag. Mit 16 Toren in 17 Spielen verhalf der gebürtige Nagolder dem VfB II dann auch zum Aufstieg in die Regionalliga. Dort kommt Sökler in dieser Saison – auch aufgrund der U-23-Regelung – nur unregelmäßig zum Einsatz. In 18 Spielen erzielte er sechs Tore. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus. „Ich werde im März 30, wichtig ist für mich, dass ich spiele“, sagt Sökler, der in Haiterbach wohnt, derzeit ein Haus baut und in rund zwei Wochen erstmals Vater wird.