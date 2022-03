Studien zur Gesundheit Kann Kaffee Schlaganfällen vorbeugen?

Moderate Menge? In einer Studie aus London aus dem Jahr 2022 sprechen die Forscher dabei von ein bis drei Tassen Kaffee – die genaue Größe der Tasse wird in der Studie nicht näher beschrieben. Die Forscher sprechen allerdings davon, dass diese Anzahl an Tassen sogar einen „vorteilhaften Effekt“ auf das Herz Kreislauf-System und so auf Krankheiten wie Schlaganfälle habe. Also, liebe Kaffee-Liebhaber: Moderate Mengen haben nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen sogar gesundheitliche Vorteile.