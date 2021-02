Studien aus New York und Stanford Smartwatches erkennen Corona-Infektion – noch vor ersten Symptomen

Stuttgart - Forscher aus den USA haben herausgefunden, dass Smartwatches eine Corona-Infektion schon Tage vor den ersten Symptomen feststellen können. In einer Studie hat das New Yorker Krankenhausnetzwerk „Mount Sinai Health System“ den Zusammenhang zwischen leichten Veränderungen in der Herzfrequenz und einer potenziellen Infektion mit dem Coronavirus untersucht. „Unser Ziel war es, die Infektion zu finden, bevor die Menschen überhaupt wussten, dass sie krank sind“, sagte Autor der Studie Rob Hirten gegenüber CBS News.