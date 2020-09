Studie zur Corona-Pandemie Infektionen sollen bald deutlich sinken

Berlin - Die Zahl der Corona-Infektionen wird in den kommenden vier Wochen wieder deutlich zurückgehen. Das ist das wichtigste Ergebnis einer aktuellen Studie des Iges-Instituts, die unserer Redaktion vorliegt. „Zu rechnen ist mit einem maximalen Rückgang der Häufigkeit von Corona-Neuinfektionen auf das Niveau vor den Ferien“, heißt es in der Studie, die an diesem Dienstag offiziell vorgestellt werden soll.