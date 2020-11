Studie zu Luftströmen in Räumen Wenn Lüften nicht mehr weiterhilft

Stuttgart - Carsten Mehring war eigentlich froh. Bevor der Teil-Lockdown Präsenzveranstaltungen unmöglich machte, hatte der Professor für seine Vorlesung einen Hörsaal zugeteilt bekommen: Das sogenannte Provisorium in der Breitscheidstraße, das viele Studierende der Uni Stuttgart kennen dürften. Ehe Mehring sich mit den 32 unter Corona-Bedingungen zugelassenen Studierenden in die Vorlesung begab, wollte der Leiter des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik wissen, wie es um die Frischluftzufuhr im Hörsaal beschaffen ist. Also tat der Professor, was er sonst auch tut – und erstellte gemeinsam mit drei Kollegen ein virtuelles Rechenmodell, mit dem er die Luftströmung im Hörsaal simuliert.