Studie zu Verschwörungstheorien Verschwörer sind eher feindselige Menschen

Verschwörungstheoretiker eint das Misstrauen

Die Studie von Kay wurde in der Zeitschrift „Personality and Individual Differences“ veröffentlicht. Zur Durchführung seiner Studie rekrutierte Kay 500 Studenten an seiner Uni, die eine einstündige Umfrage ausfüllten, um die Persönlichkeitseigenschaften sowie den Glauben an Verschwörungstheorien zu erfassen. Die Umfrage erfasste auch die Tendenz zu ungewöhnlichen Überzeugungen, das Gefühl, keine Kontrolle über die eigene Zukunft zu haben, den Wunsch nach Kontrolle, das Vertrauen in andere und das Bedürfnis, einzigartig zu sein.