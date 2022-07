Studie zu Schienennetz Warum Deutschland hinterherbummelt

Überaltert, unterdimensioniert, überlastet

Als Folge der Vernachlässigung unter wechselnden Bundesregierungen ist die zweitwichtigste Verkehrsinfrastruktur nach den Straßen an vielen Stellen überaltert, unterdimensioniert, überlastet und wird der zunehmenden Nachfrage nach umweltschonender Mobilität nicht gerecht.

Zwar leitete die abgewählte Regierung Merkel eine Wende ein angesichts immer größerer Probleme und sich mehrender Betriebsstörungen und Verspätungen im Bahnverkehr. Doch Kritiker vermissen auch unter Nachfolger Scholz durchgreifende Reformen und eine ausreichende sowie gesicherte langfristige Finanzierung. Besonders bei der Digitalisierung hinke Deutschland weit hinterher, sagt SCI-Geschäftsführerin Maria Leenen.

Andere Länder haben ihre Hausaufgaben gemacht

Die Berater haben in einer Studie den Ausbau untersucht. Demnach wird die Regierung das Ziel weit verfehlen, bis 2035 alle bundeseigenen Schienenwege mit dem digitalen Leit- und Sicherungssystem ETCS (European Train Control System) auszurüsten. Bis 2030 seien nach derzeitigem Stand kaum nennenswerte Maßnahmen geplant, so die Expertin: „Bleibt es dabei, wird die digitale Schiene auch 2040 in Deutschland noch keine Realität sein.“

Länder wie Belgien, die Schweiz und Dänemark hätten dagegen ihre Hausaufgaben längst gemacht, sagt Leenen. Mit ETCS sollen die Leitsysteme im internationalen Bahnverkehr vereinheitlicht und so durchgängige Zugfahrten erleichtert und beschleunigt werden. Allerdings sind die Systeme und die Umrüstung sehr teuer, so dass selbst auf den seit Jahrzehnten festgelegten wichtigsten Korridoren in Europa die Digitalisierung nur schleppend vorankommt. Bisher gibt es in jedem EU-Land eigene Vorschriften und Systeme im Schienenverkehr, was besonders den grenzüberschreitenden Güterverkehr behindert und gegenüber dem umweltschädlicheren Lkw benachteiligt.

Erfolg des 9-Euro-Tickets könnte den Takt vorgeben

Der Bundesrechnungshof kritisiert seit Langem ineffiziente Strukturen und wenig transparente Finanzkonstrukte und drängt auf durchgreifende Reformen sowie mehr Steuerung und Kontrolle durch die Regierung. Die Ampelkoalition und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) halten bisher am Ziel fest, trotz des überlasteten Systems die Fahrgastzahlen auf der Schiene bis 2030 zu verdoppeln und den Marktanteil der Bahn bei Gütern von 18 auf 25 Prozent zu steigern. Der Verkaufserfolg des 9-Euro-Tickets wird dabei als Beweis gesehen, dass Reisende bereit sind umzusteigen, wenn die Nutzung des Zugverkehrs einfach und preisgünstig ist.