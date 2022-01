Studie zu Baden-Württemberg So wertvoll sind die privaten Krankenversicherer

Privat oder gesetzlich versichert?

Ein direkter Vergleich der privaten mit der gesetzlichen Krankenversicherung, die im Südwesten knapp 90 Prozent Marktanteil hat, ist nach Angaben der Wifor-Forscher nicht möglich. Es gebe keine Zahlen zum „ökonomischen Fußabdruck“ der Gesetzlichen. Umso wichtiger sei deshalb, was die PKV-Studie unter dem Stichwort „Mehrumsätze“ erfasse.

Damit sind Umsätze bezeichnet, die unter anderem bei Ärzten oder Kliniken nur deshalb entstehen, weil Patienten privat und nicht gesetzlich versichert sind. In der Gesamtwirtschaft von Baden-Württemberg würde durch die Mehrumsätze der Privatversicherten über direkte, indirekte und induzierte Effekte eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 1,9 Milliarden Euro ausgelöst, heißt es in der Studie. „Damit stellen Privatversicherte eine wichtige Finanzierungsquelle für die Ausstattung der Praxen und Krankenhäuser und damit für die medizinische Versorgung in Baden-Württemberg insgesamt dar.“ Diese Mehrumsätze führten insgesamt zu 45 940 Arbeitsplätzen.

„Unsere Regionaldaten zeigen: Von den PKV-typischen Mehrumsätzen profitieren in Baden-Württemberg vor allem ländliche Gebiete“, sagt der Fellbacher Versicherungschef Kantak. „So erzielt eine Arztpraxis in der Metropolregion Stuttgart im Schnitt einen Realwert von rund 54 000 Euro zusätzlich pro Jahr, die sie in Personal und Geräte investieren kann. Noch deutlich mehr erhalten Arztpraxen im Landkreis Schwäbisch Hall, dort sind es fast 69 000 Euro zusätzlich im Jahr. Die PKV stärkt also besonders die medizinische Versorgung auf dem Land.“

Finanzier von Operationen, Heilmitteln oder ärztlicher Beratung

Auch sonst empfindet sich die PKV als potente Wirtschaftskraft. Sie ist einerseits selbst Wirtschaftsakteur mit vielen Angestellten, andererseits speist sie Milliarden Euro in das Gesundheitssystem. Als Finanzier von Operationen, Heilmitteln oder ärztlicher Beratung bewirkt die PKV laut Studie eine Bruttowertschöpfung von 4,2 Milliarden Euro. Allein auf diese Weise bezahle sie insgesamt 91 270 Erwerbstätige in Baden-Württemberg.

Jeder einzelne Euro aus den Gesundheitsausgaben der PKV löst 94 Cent zusätzliche Bruttowertschöpfung aus. „Der Vergleich zu anderen Branchen wie etwa dem Maschinenbau (0,70 Euro), der Medizintechnik (0,74 Euro) oder der Humanarzneimittelherstellung (0,66 Euro) verdeutlicht die ökonomische Bedeutung der PKV-Ausgaben für die Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg“, schreiben die Forscher.

In dieser Multiplikatorenwirkung spiegele sich der starke Dienstleistungs- und Inlandsbezug der PKV wider. „Denn die Wertschöpfungskette entfaltet sich im Gegensatz zu anderen, industriell geprägten Branchen insbesondere in Baden-Württemberg und im (personalintensiven) ambulanten und stationären Dienstleistungsbereich.“

Zusatzinformationen

Branche

Die Gesundheitsbranche gehört zu den wichtigsten im Südwesten. Im Jahr 2019 trug sie 11,9 Prozent zum baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukt bei. Gleichzeitig arbeitete mehr als jeder sechste Erwerbstätige in dieser Branche.

Versicherte

Mehr als 1,3 Millionen Menschen im Südwesten sind vollständig privatversichert. Hinzu kommt eine noch größere Zahl von Personen, die in der PKV – ergänzend zum gesetzlich verpflichtenden Versicherungsschutz – eine Zusatzversicherung zum Beispiel für die Zähne oder Pflege abgeschlossen haben. Der regionale Marktanteil der PKV in Baden-Württemberg beträgt 12 Prozent und liegt über dem bundesweiten Durchschnitt von 10,6 Prozent.