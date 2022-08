Studie YouTube auch in Deutschland als Wirtschaftsfaktor relevant

Das hohe Reichweite spiegelt sich auch in den Abonnentenzahlen wider. "In Deutschland haben über 5000 Kanäle mehr als 100 000 Abonnenten", sagte Briese. Dies bedeute ein Anstieg von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über 400 Kanäle in Deutschland kommen demnach sogar auf mehr als eine Million Abonnenten, was einem Anstieg von über 15 Prozent im Jahresvergleich entspreche.