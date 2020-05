Studie veröffentlicht Erster Corona-Fall in Frankreich bereits im Dezember?

Kann Ergebnis Forschern helfen?

Andere Experten erklärten, die Ergebnisse seien interessant, aber kaum schlüssig. Jonathan Ball, ein Professor für molekulare Virologie an der britschen Universität von Nottingham, sagte, möglicherweise seien die Ergebnisse auf eine Verunreinigung im Labor zurückzuführen. „Wenn er (mit Covid-19) infiziert war, würde man eine schnellere und frühere Verbreitung in Frankreich als beobachtet erwarten“, erklärte Ball, der nicht an der Studie beteiligt war.

Rowland Kao, ein Epidemiologe an der Universität Edinburgh, sagte, selbst wenn der Fall als Covid-19 bestätigt würde, würde das nicht beweisen, dass sich das Virus in Europa früher als bislang angenommen verbreitet habe. „Es gibt wahrscheinlich viele Fälle weltweit, bei denen sich Infizierte an einen nicht infizierten Ort begeben haben, aber keine Übertragung geschah“, sagte er.

Christian Lindmeier, ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation, sprach von aufregenden Neuigkeiten. Die Erkenntnisse könnten Forschern helfen, die Evolution des neuen Coronavirus besser zu verstehen, sagte er. Lindmeier rief alle Länder mit unklaren Fällen von Lungenentzündung seit November auf zu prüfen, ob es sich um Covid-19 gehandelt haben könnte.